Европа требует сохранения территориальной целостности Украины в мирном соглашении - администрация президента Франции
Киев • УНН
Любое мирное соглашение между Украиной и россией должно предусматривать полное сохранение территориальной целостности Украины, заявила администрация президента Франции.
В Европе считают, что любое мирное соглашение между Украиной и россией должно предусматривать полное сохранение территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
В частности, как заявила администрация президента Франции, европейские страны считают, что любое мирное соглашение о прекращении войны российско-украинской войны должно содержать "территориальную целостность" Украины.
Территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень важными требованиями для европейцев
По информации, такое заявление было сделано после того, как вице-президент США Дж. Д. Венс предположил, что обеим сторонам придется "отказаться от части территории, которой они сейчас владеют".
Напомним
Вице-президент США Венс заявил, что США готовы отказаться от посредничества в процессе переговоров по окончанию войны в Украине.