Европа требует сохранения территориальной целостности Украины в мирном соглашении - администрация президента Франции

В Европе считают, что любое мирное соглашение между Украиной и россией должно предусматривать полное сохранение территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В частности, как заявила администрация президента Франции, европейские страны считают, что любое мирное соглашение о прекращении войны российско-украинской войны должно содержать "территориальную целостность" Украины.

Территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень важными требованиями для европейцев - заявили в офисе президента Эммануэля Макрона агентству France-Presse (AFP).

По информации, такое заявление было сделано после того, как вице-президент США Дж. Д. Венс предположил, что обеим сторонам придется "отказаться от части территории, которой они сейчас владеют".

Напомним

Вице-президент США Венс заявил, что США готовы отказаться от посредничества в процессе переговоров по окончанию войны в Украине.