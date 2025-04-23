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MIM-104 Patriot

Европа требует сохранения территориальной целостности Украины в мирном соглашении - администрация президента Франции

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Любое мирное соглашение между Украиной и россией должно предусматривать полное сохранение территориальной целостности Украины, заявила администрация президента Франции.

Европа требует сохранения территориальной целостности Украины в мирном соглашении - администрация президента Франции

В Европе считают, что любое мирное соглашение между Украиной и россией должно предусматривать полное сохранение территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В частности, как заявила администрация президента Франции, европейские страны считают, что любое мирное соглашение о прекращении войны российско-украинской войны должно содержать "территориальную целостность" Украины.

Территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень важными требованиями для европейцев

- заявили в офисе президента Эммануэля Макрона агентству France-Presse (AFP).

По информации, такое заявление было сделано после того, как вице-президент США Дж. Д. Венс предположил, что обеим сторонам придется "отказаться от части территории, которой они сейчас владеют".

Напомним

Вице-президент США Венс заявил, что США готовы отказаться от посредничества в процессе переговоров по окончанию войны в Украине.

Алина Волянская

Алина Волянская

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