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Європа може обрати Москву, а не Київ - польський чиновник

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Глава канцелярії президента Польщі Криштов Шерський в інтерв’ю з журналістами заявив, що деякі країни Європи за необхідності обрати між Україною та РФ можуть схилитись на користь Москви, повідомляє УНН з посиланням на журнал Scieci.

“Я боюся, що якщо виникне ситуація, коли Європа буде вимушена обирати між Україною та Росією, інші столиці, на які розраховує Київ, оберуть Москву”, — озвучив свої побоювання Шерський.

За таким сценарієм українська влада звернеться до країн Східної Європи за допомогою, як це було за часів першого та другого Майданів. Проте, як далі зазначає глава канцелярії президента, Польща може не підтримати Україну так, як робила це раніше.

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Він нагадав про заборону ексгумації поляків в Україні, розцінивши це як велику помилку з боку українського політикуму та суспільства.

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