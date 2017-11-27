Европа может выбрать Москву, а не Киев - польский чиновник

"Я боюсь, что если возникнет ситуация, когда Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает Киев, выберут Москву", - озвучил свои опасения Шерский.

При таком сценарие украинская власть обратится в страны Восточной Европы с помощью, как это было во времена первого и второго Майданов. Однако, как далее отмечает глава канцелярии президента, Польша может не поддержать Украину так, как делала это раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ващиковский заявил о регрессе в отношениях с Украиной

Он напомнил о запрете эксгумации поляков в Украине, расценив это как большую ошибку со стороны украинского политикума и общества.