Европа может выбрать Москву, а не Киев - польский чиновник

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9421 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22637 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 30982 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 30836 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98175 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86333 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96220 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123800 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115881 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 148708 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Европа может выбрать Москву, а не Киев - польский чиновник

Европа может выбрать Москву, а не Киев - польский чиновник

Киев  •  УНН

 • 16116 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Глава канцелярии президента Польши Криштов Шерский в интервью с журналистами заявил, что некоторые страны Европы при необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, сообщает УНН со ссылкой на журнал Scieci.

"Я боюсь, что если возникнет ситуация, когда Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает Киев, выберут Москву", - озвучил свои опасения Шерский.

При таком сценарие украинская власть обратится в страны Восточной Европы с помощью, как это было во времена первого и второго Майданов. Однако, как далее отмечает глава канцелярии президента, Польша может не поддержать Украину так, как делала это раньше.

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Он напомнил о запрете эксгумации поляков в Украине, расценив это как большую ошибку со стороны украинского политикума и общества.

Украинские Национальные Новости

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