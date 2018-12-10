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Євроконтроль завершив аудит Украероруху

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) оцінила ефективність менеджменту державного підприємства "Украерорух". Про це в українському відомстві повідомили у відповідь на запит УНН.

Євроконтроль завершив аудит Украероруху

Результати аудиту поки не відомі. Вони будуть оприлюднені на сайті підприємства та на офіційній сторінці Украероруху у соцмережі Facebook. Коли саме - у держпідприємстві не уточнили.

Нагадаємо, раніше аудит держпідприємства провела Рахункова палата. У підсумку - аудитори заявили про неефективне використання 800 млн грн бюджетних коштів співробітниками підприємства. Справою нині займається НАБУ, говорять народні депутати.

У той же час директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставку якого вимагає колектив уже рік, вважає, що він ефективний управлінець, і підняв собі зарплату на наступний рік в три рази, про що свідчать дані фінплану ДП "Украерорух" на 2019 рік.

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