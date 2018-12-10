Евроконтроль завершил аудит Украэроруха
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) оценила эффективность менеджмента государственного предприятия "Украэрорух". Об этом в украинском ведомстве сообщили в ответ на запрос УНН.
Результаты аудита пока не известны. Они будут размещены на сайте предприятия и на официальной странице Украэроруха в соцсети Facebook. Когда именно - в госпредприятии не уточнили.
Напомним, ранее аудит госпредприятия провела Счетная палата. В итоге - аудиторы заявили о неэффективном использовании 800 млн грн бюджетных средств сотрудниками предприятия. Делом сейчас занимается НАБУ, говорят народные депутаты.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, считает, что он эффективный управленец, и поднял себе зарплату на следующий год в три раза, о чем свидетельствуют данные финплана ГП "Украэрорух" на 2019 год.