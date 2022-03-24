Єврокомісія посилює продовольчу безпеку і надає Україні 330 мільйонів євро допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Єврокомісія вживає заходи, щоб підвищити глобальну продовольчу безпеку, а також допомогти Україні прогодувати своїх громадян. Зокрема, виділить 330 мільйонів доларів у межах екстренної підтримки, йдеться на сайті комісії, пише УНН.
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“Нашим першочерговим завданням є забезпечити українців достатньою кількістю їжі, палива та води. Ми також допоможемо їм продовжити садити та вирощувати зернові та олійні культури, необхідні для них самих і світу, та сприятимемо їхньому експорту. ЄС є сільськогосподарською наддержавою, і ми гарантуємо, що наші фермери отримають повну підтримку з боку Єврокомісії, щоб задовольнити глобальні потреби в їжі”, - заявив єврокомісар сільського господарства Януш Войцеховський.
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Програма екстреної підтримки в Україні має забезпечити доступ до основних товарів і послуг, захистити населення і допоможе повернути країні експортні ринки. Єврокомісія також планує зосередитися на реконструкції цивільної маломасштабної інфраструктури, стратегічному плануванні, а також забезпеченні енергетичної безпеки.
На глобальному рівні ЄС посилить гуманітарну допомогу регіонам, які найбільше постраждали. Єврокомісія наполягає на уникненні експортних обмежень та виступає за добре функціонуючий єдиний ринок.
Крім того, Єврокомісія надасть фермерам ЄС пакет підтримки обсягом 500 мільйонів євро для підтримки підприємств, що найбільше постраждали від війни в Україні.
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