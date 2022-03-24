ЄС подвоїв допомогу Україні у межах фонду на оборону до мільярда євро
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Рада ЄС подвоює фінансування у межах Європейського фонду мирy для України - до 1 млрд євро, повідомили у предстаництві ЄС, пише УНН.
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"Учора Рада ЄС ухвалила два пакети заходів підтримки у межах Європейського фонду миру (European Peace Facility). Вони дозволять ЄС і надалі сприяти спроможності і стійкості Збройних сил України у їхньому захисті територіальної цілісності і суверенітету країни, а також у захисті мирного населення від воєнної агресії Росії, що наразі триває.
У межах цих заходів передбачається збільшення обсягу першочергового бюджету, про який було оголошено 28 лютого 2020 року, на додаткові 500 млн євро. У такий спосіб сума допомоги подвоїться і становитиме 1 млрд євро", - вказали у представництві ЄС.
Деталі
Як вказано, у межах погоджених заходів здійснюватиметься фінансування як обладнання та матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки, паливо, так і військового устаткування та платформ, призначених для застосування в оборонних цілях сили зі смертельними наслідками. Тривалість заходів підтримки було подовжено на рік.
Раніше
Наприкінці лютого у ЄС були схвалені заходи, спрямовані на надання Україні військової техніки на суму 500 млн євро, з яких 450 млн євро призначені для летальної зброї. Цей захід мав фінансуватися через Європейський фонд забезпечення миру.
Берлін згодом заявив, що Євросоюз має намір збільшити фінансову допомогу Україні на придбання військової техніки до 1 мільярда євро.
Довідково
2 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про започаткування практичної співпраці з Україною у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру (European Peace Facility, EPF).
Новий фінансовий механізм Євросоюзу відкриває для третіх країн, зокрема України, перспективи залучення фінансових ресурсів для зміцнення інституційних оборонних спроможностей держави.