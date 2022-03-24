ЕС удвоил помощь Украине в рамках фонда на оборону до миллиарда евро
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Совет ЕС удваивает финансирование в рамках Европейского фонда мира для Украины - до 1 млрд евро, сообщили в представительстве ЕС, пишет УНН.
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"Вчера Совет ЕС принял два пакета мер поддержки в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility). Они позволят ЕС и в дальнейшем способствовать способности и устойчивости Вооруженных сил Украины в их защите территориальной целостности и суверенитета страны, а также в защите мирного населения от военной агрессии России, что сейчас продолжается.
В рамках этих мероприятий предусматривается увеличение объема первоочередного бюджета, о котором было объявлено 28 февраля 2022 года, на дополнительные 500 млн евро. Таким образом сумма помощи удвоится и составит 1 млрд евро", - указали в представительстве ЕС.
Детали
Как указано, в рамках согласованных мероприятий будет осуществляться финансирование оборудования и материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки, топливо, так и военного оборудования и платформ, предназначенных для применения в оборонных целях силы со смертельным исходом. Продолжительность мер поддержки была продлена на год.
Ранее
В конце февраля в ЕС были одобрены меры, направленные на предоставление Украине военной техники на сумму 500 млн евро, из которых 450 млн евро предназначены для летального оружия. Эта мера должна была финансироваться через Европейский фонд обеспечения мира.
Берлин впоследствии заявил, что Евросоюз намерен увеличить финансовую помощь Украине на приобретение военной техники до 1 миллиарда евро.
Справочно
2 декабря Совет Европейского Союза принял окончательное решение о начале сотрудничества с Украиной в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира (European Peace Facility, EPF).
Новый финансовый механизм Евросоюза открывает для третьих стран, в частности Украины, перспективы привлечения финансовых ресурсов для укрепления институциональных оборонных возможностей государства.