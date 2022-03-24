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Еврокомиссия усиливает продовольственную безопасность и предоставляет Украине 330 миллионов евро помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Еврокомиссия принимает меры, чтобы повысить глобальную продовольственную безопасность, а также помочь Украине прокормить своих граждан. В частности, выделит 330 миллионов долларов в рамках экстренной поддержки, сообщается на сайте комиссии, пишет УНН.

Еврокомиссия усиливает продовольственную безопасность и предоставляет Украине 330 миллионов евро помощи

Цитата

“Нашей первоочередной задачей является обеспечить украинцев достаточным количеством еды, топлива и воды. Мы также поможем им продолжить сажать и выращивать зерновые и масличные культуры, необходимые для них самих и мира, и будем способствовать их экспорту. ЕС является сельскохозяйственной сверхдержавой, и мы гарантируем, что наши фермеры получат полную поддержку со стороны Еврокомиссии, чтобы удовлетворить глобальные потребности в еде”, - заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Детали

Программа экстренной поддержки в Украине должна обеспечить доступ к основным товарам и услугам, защитить население и поможет вернуть стране экспортные рынки. Еврокомиссия также планирует сосредоточиться на реконструкции гражданской маломасштабной инфраструктуры, стратегическом планировании, а также обеспечении энергетической безопасности.

На глобальном уровне ЕС усилит гуманитарную помощь наиболее пострадавшим регионам. Еврокомиссия настаивает на избежании экспортных ограничений и выступает за хорошо функционирующий единый рынок.

Кроме того, Еврокомиссия предоставит фермерам ЕС пакет поддержки в размере 500 миллионов евро для поддержки предприятий, которые больше всего пострадали от войны в Украине.

Ранее

Совет ЕС удвоил финансирование до 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для Украины. Помощь оказывается Вооруженным силам Украины.

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