Еврокомиссия усиливает продовольственную безопасность и предоставляет Украине 330 миллионов евро помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Еврокомиссия принимает меры, чтобы повысить глобальную продовольственную безопасность, а также помочь Украине прокормить своих граждан. В частности, выделит 330 миллионов долларов в рамках экстренной поддержки, сообщается на сайте комиссии, пишет УНН.
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“Нашей первоочередной задачей является обеспечить украинцев достаточным количеством еды, топлива и воды. Мы также поможем им продолжить сажать и выращивать зерновые и масличные культуры, необходимые для них самих и мира, и будем способствовать их экспорту. ЕС является сельскохозяйственной сверхдержавой, и мы гарантируем, что наши фермеры получат полную поддержку со стороны Еврокомиссии, чтобы удовлетворить глобальные потребности в еде”, - заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
Детали
Программа экстренной поддержки в Украине должна обеспечить доступ к основным товарам и услугам, защитить население и поможет вернуть стране экспортные рынки. Еврокомиссия также планирует сосредоточиться на реконструкции гражданской маломасштабной инфраструктуры, стратегическом планировании, а также обеспечении энергетической безопасности.
На глобальном уровне ЕС усилит гуманитарную помощь наиболее пострадавшим регионам. Еврокомиссия настаивает на избежании экспортных ограничений и выступает за хорошо функционирующий единый рынок.
Кроме того, Еврокомиссия предоставит фермерам ЕС пакет поддержки в размере 500 миллионов евро для поддержки предприятий, которые больше всего пострадали от войны в Украине.
Ранее
Совет ЕС удвоил финансирование до 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для Украины. Помощь оказывается Вооруженным силам Украины.