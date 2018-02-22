Єврокомісія підтримала створення в Україні проекту для запуску вакуумних потягів

"Цей проект ми обговорювали з представникам Єврокомісії. Ми маємо повну підтримку з їхнього боку. У Єврокомісії схвалюють те, що Україна стала тестовим високотехнологічним майданчиком, на якому будуть випробовуватись сучасні інноваційні технології", - наголосив Омелян.

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Зазначимо, за результатами проекту HypeUA, в Україні або запустять власні вакуумні потяги, або розпочнуться переговори з компанією Hyperloop One.

Раніше Омелян заявив, що в Україні буде створено Центр транспортних інновацій Hype.ua, який дасть наукове обґрунтування та забезпечить створення першого тестового майданчику у Дніпрі для розвитку вакуумних потягів в Україні, на кшталт Hyperloop.