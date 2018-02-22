Еврокомиссия поддержала создание в Украине проекта для запуска вакуумных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Европейская комиссия поддерживает то, что в Украине появится тестовая площадка HypeUA для запуска вакуумных поездов, вроде Hyperloop. Об этом во время пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Этот проект мы обсуждали с представителями Еврокомиссии. Мы имеем полную поддержку с их стороны. В Еврокомиссии одобряют то, что Украина стала тестовой высокотехнологической площадкой, на которой будут испытываться современные инновационные технологии", - подчеркнул Омелян.
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Отметим, по результатам проекта HypeUA, в Украине или запустят собственные вакуумные поезда, или начнутся переговоры с компанией Hyperloop One.
Ранее Омелян заявил, что в Украине будет создан Центр транспортных инноваций Hype.ua, который даст научное обоснование и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития вакуумных поездов в Украине, вроде Hyperloop.