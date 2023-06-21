Єврокомісія готує механізм з використання доходів від заморожених активів рф для допомоги Україні

КИЇВ. 21 червня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що до "літніх канікул" буде представлено план з використання доходів від заморожених активів росії для допомоги Україні. Про це вона сказала під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.