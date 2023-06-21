Єврокомісія готує механізм з використання доходів від заморожених активів рф для допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що до "літніх канікул" буде представлено план з використання доходів від заморожених активів росії для допомоги Україні. Про це вона сказала під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.
Фон дер Ляєн нагадала, що 20 червня Єврокомісія запропонувала створити спеціальний інструмент для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, його розмір 50 мільярдів євро на чотири наступні роки.
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"Фінансування здійснюватиметься трьома способами: за рахунок грантів з бюджету ЄС, позиками, залученими на ринках капіталу, і, зрештою, з надходженнями від заморожених російських активів. Ми зробимо пропозицію щодо цих активів до літніх канікул", - сказала фон дер Ляєн.
Доповнення
Європейський центральний банк попередив Єврокомісію, що використання прибутку від заморожених активів Банку росії для допомоги Україні може підірвати довіру до євро як світової валюти.
Нагадаємо
ЄС обговорює план направити в Україну прибутки від 196,6 млрд євро заморожених російських активів.
Уряд Бельгії вже заявив, що має намір використати доходи від корпоративного податку з прибутку, отриманого від знерухомлених активів Euroclear, щоб допомогти Україні, спрямовуючи гроші на військову та гуманітарну допомогу, а також на допомогу біженцям.
Бельгія розраховує заробити щонайменше 625 мільйонів євро від відсотків цього року за своїм звичайним податковим режимом.
Дискусії відбуваються на тлі ширшої дискусії про шляхи залучення фінансування для відновлення України та про те, як забезпечити внесок росії. Цього тижня до Сенату США було подано двопартійний законопроект, який уповноважує президента Джо Байдена конфіскувати російські суверенні активи та передати їх Києву для довгострокової реконструкції України.