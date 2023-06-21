Еврокомиссия готовит механизм по использованию доходов от замороженных активов рф для помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до "летних каникул" будет представлен план по использованию доходов от замороженных активов россии для помощи Украине. Об этом она сказала во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает корреспондент УНН.
Фон дер Ляйен напомнила, что 20 июня Еврокомиссия предложила создать специальный инструмент для поддержки восстановления, отстройки и модернизации Украины, его размер 50 миллиардов евро на четыре последующих года.
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"Финансирование будет осуществляться тремя способами: за счет грантов из бюджета ЕС, займов, привлеченных на рынках капитала, и, наконец, с поступлениями от замороженных российских активов. Мы сделаем предложение по этим активам до летних каникул", - сказала фон дер Ляйен.
Дополнение
Европейский центральный банк предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли от замороженных активов Банка россии для помощи Украине может подорвать доверие к евро как мировой валюте.
Напомним
ЕС обсуждает план направить в Украину доходы от 196,6 млрд евро замороженных российских активов.
Правительство Бельгии уже заявило, что намерено использовать доходы от корпоративного налога с прибыли, полученной от обездвиженных активов Euroclear, чтобы помочь Украине, направляя деньги на военную и гуманитарную помощь, а также на помощь беженцам.
Бельгия рассчитывает заработать не менее 625 миллионов евро от процентов в этом году по своему обычному налоговому режиму.
Дискуссии происходят на фоне более широкой дискуссии о путях привлечения финансирования для восстановления Украины и о том, как обеспечить вклад россии. На этой неделе в Сенат США был подан двухпартийный законопроект, который уполномочивает президента Джо Байдена конфисковать российские суверенные активы и передать их Киеву для долгосрочной реконструкции Украины.