Еврокомиссия готовит механизм по использованию доходов от замороженных активов рф для помощи Украине

Фон дер Ляйен напомнила, что 20 июня Еврокомиссия предложила создать специальный инструмент для поддержки восстановления, отстройки и модернизации Украины, его размер 50 миллиардов евро на четыре последующих года.

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"Финансирование будет осуществляться тремя способами: за счет грантов из бюджета ЕС, займов, привлеченных на рынках капитала, и, наконец, с поступлениями от замороженных российских активов. Мы сделаем предложение по этим активам до летних каникул", - сказала фон дер Ляйен.

Дополнение

Европейский центральный банк предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли от замороженных активов Банка россии для помощи Украине может подорвать доверие к евро как мировой валюте.

Напомним

ЕС обсуждает план направить в Украину доходы от 196,6 млрд евро замороженных российских активов.

Правительство Бельгии уже заявило, что намерено использовать доходы от корпоративного налога с прибыли, полученной от обездвиженных активов Euroclear, чтобы помочь Украине, направляя деньги на военную и гуманитарную помощь, а также на помощь беженцам.

Бельгия рассчитывает заработать не менее 625 миллионов евро от процентов в этом году по своему обычному налоговому режиму.

Дискуссии происходят на фоне более широкой дискуссии о путях привлечения финансирования для восстановления Украины и о том, как обеспечить вклад россии. На этой неделе в Сенат США был подан двухпартийный законопроект, который уполномочивает президента Джо Байдена конфисковать российские суверенные активы и передать их Киеву для долгосрочной реконструкции Украины.