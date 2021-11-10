"Євробляхерів" зможуть штрафувати: сьогодні останній день для пільгового розмитнення

Деталі

Після 10 листопада водіїв і власників таких автомобілів можуть почати штрафувати.

Відповідальність за порушення строків ввезення автомобілів у митному режимі транзиту за ч. 8 ст. 121 КУпАП становить 500 неоподатковуваних мінімумів (8,5 тис. грн), за повторне порушення пртягом року - 1 тисяча неоподаткованих мінімумів (17 тис. грн) з позбавленням прав на рік та з оплатним вилученням автівки чи без такого.

Штрафи можуть сягати 170 тисяч гривень.

При цьому уряд ще торік дозволив поліції штрафувати "євробляхи" на місці зупинки.

Так, у профільній асоціації пояснили: якщо патрульні зупинять людину на нерозмитненому автомобілі після 10 листопада, то спочатку випишуть штраф у розмірі 8500 грн. Після цього дані будуть передані на митницю, де згодом і складуть постанову за перевищення терміну ввезення авто – ті самі 170 000 грн. Власник "бляхи" отримає штраф за адресою прописки через пошту. Після цього він повинен буде приїхати на митницю і дати пояснення, далі його чекатиме судова тяганина.

За словами юристів, якщо суд винесе відповідне рішення, то штраф доведеться сплатити, в іншому випадку заарештують майно порушника.

За даними митної служби, станом на 1 листопада за новою формулою було розмитнено понад 66 тисяч авто. До державного бюджету надійшло 2,3 млрд грн.

Доповнення

Скористатися спрощеним митним оформлення та оподаткуванням авто на "єврономерах" згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ можна по 10 листопада 2021 року включно.

Проте учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися цими спрощеннями до 8 лютого 2022 року включно.