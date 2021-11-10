"Евробляхеров" смогут штрафовать: сегодня последний день для льготной растаможки

Детали

После 10 ноября водителей и владельцев таких автомобилей могут начать штрафовать.

Ответственность за нарушение сроков ввоза автомобилей в таможенном режиме транзита по ч. 8 ст. 121 Куоап составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. грн), за повторное нарушение за год - 1 тысяча необлагаемых минимумов (17 тыс. грн) с лишением прав на год и с оплатным изъятием автомобиля или без такового.

Штрафы могут достигать 170 тысяч гривен.

При этом правительство еще в прошлом году разрешило полиции штрафовать "евробляхи" на месте остановки.

Так, в профильной ассоциации объяснили: если патрульные остановят человека на нерастаможенном автомобиле после 10 ноября, то сначала выпишут штраф в размере 8500 грн. После этого данные будут переданы на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто - те самые 170 000 грн. Владелец "бляхи" получит штраф по адресу прописки через почту. После этого он должен будет приехать на таможню и дать объяснения, дальше его будет ждать судебная тяжба.

По словам юристов, если суд вынесет соответствующее решение, то штраф придется уплатить, в противном случае арестуют имущество нарушителя.

По данным таможенной службы, по состоянию на 1 ноября по новой формуле было растаможено более 66 тысяч авто. В государственный бюджет поступило 2,3 млрд грн.

Дополнение

Воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто на "еврономерах" в соответствии с законами Украины №1402-IX и №1403-IX можно по 10 ноября 2021 года включительно.

Однако участники боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться этими упрощениями до 8 февраля 2022 года включительно.