Євробачення-2023: організатори випустили нову заяву про перенесення конкурсу з України

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"EBU повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що пісенний конкурс Євробачення-2023 не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року", - йдеться у заяві.

"EBU з жалем ухвалив рішення про перенесення заходу до іншої країни та продовжить обговорення питання щодо пошуку відповідного місця для проведення Євробачення наступного року. Ми раді подальшій співпраці з нашим українським членом UA:PBC з усіх цих питань", - додається у заяві.

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У Європейські мовній спілці перелічили, чому саме не можна провести Євробачення-2023 в Україні.

"Рішення було продиктовано обов'язком EBU забезпечити виконання умов, що гарантують безпечність та безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого необхідно розпочати негайно в країні, що приймає", - вказано у заяві.

Там вказують, що зазвичай для роботи на конкурсі акредитовано щонайменше 10 000 осіб, включаючи знімальну групу, співробітників та журналістів. Очікується, що на захід приїде ще 30 000 фанатів з усього світу. "Їхній добробут – наша головна турбота", - наголосили в EBU.

"Тому дуже важливо, щоб рішення, які ухвалюються щодо такої складної телевізійної події у прямому ефірі, приймалися професіоналами в галузі мовлення та не ставали політизованими", - додається у заяві.

У правилах Євробачення, з якими згодні всі мовники, "чітко зазначено, що захід може бути перенесений у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна, що триває", наголошуються у Європейській мовній спілці.

"У відповідь на опитувальник EBU з безпеки низку ризиків, які можуть вплинути на безпосереднє планування такого великого заходу, включаючи "серйозний" ризик повітряних нальотів/атак з літаків або атак з використанням безпілотників або ракет, які можуть призвести до значних жертв, було визначено у наданій нам українській оцінці", - йдеться у заяві.

Окрім того, як зазначається, EBU звернулася за консультацією до стороннього експерта з безпеки, у якій "чітко вказувалося, що контрзаходи, запропоновані для пом'якшення загроз при плануванні заходу в Україні, були недостатніми для міжнародного публічного заходу, а оцінка ризику події з масовими жертвами через конфлікт, що триває, "висока". "Окрім міркувань безпеки, конфлікт, що триває, в Україні змушує делегації та учасників неохоче приїжджати до країни. Ми також наголосили на коментарі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може тривати роки", - сказано у заяві.

"Щодо можливості проведення конкурсу у прикордонному районі неподалік сусідньої країни, то технічні характеристики запропонованих місць проведення та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам Євробачення", - зауважили у EBU.

Роблячи висновки, EBU також взяв до відома, що, виходячи з інформації, що є у них, "протягом 2023 року Україну не відвідують великі міжнародні концертні тури".

"Усе це сприяє загальній оцінці EBU про те, що з точки зору безпекових та операційних гарантій, необхідних вимог до хостингу, викладених у правилах конкурсу "Євробачення", не дотримано", - зауважили у Європейській мовній спілці.

І що "беручи все це до уваги", EBU і ухвалив рішення про перенесення заходу.

Раніше

Європейська мовна спілка вирішила, що Україна не зможе прийняти Євробачення-2023. Організатори пісенного конкурсу планують домовлятися про проведення із Великою Британією, яка посіла друге місце.

У відповідь Мінкульт заявив, що Україна не згодна з рішенням Європейської мовної спілки (EBU) провести Євробачення-2023 в іншій країні та вимагає додаткових перемовин.

Нагадаємо

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022”, який цього року відбувся у італійському Турині, став український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.