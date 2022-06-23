Евровидение-2023: организаторы выпустили новое заявление о переносе конкурса из Украины

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"EBU полностью понимает разочарование, вызванное объявлением о том, что песенный конкурс "Евровидение-2023" не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года", - говорится в заявлении.

"EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса поиска соответствующего места для проведения Евровидения в следующем году. Мы рады дальнейшему сотрудничеству с нашим украинским членом UA:PBC по всем этим вопросам", - добавляется в заявлении.

Детали

В Европейском вещательном союзе перечислили, почему именно нельзя провести Евровидение-2023 в Украине.

"Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, обеспечивающих сохранность и безопасность всех работающих и участвующих в мероприятии, планирование которого необходимо начать немедленно в принимающей стране", - указано в заявлении.

Там указывают, что обычно для работы на конкурсе аккредитовано не менее 10 000 человек, включая съемочную группу, сотрудников и журналистов. Ожидается, что на мероприятие приедут еще 30 000 фанатов со всего мира. "Их благополучие – наша главная забота", - подчеркнули в EBU.

"Поэтому очень важно, чтобы решения, которые принимаются по такому сложному телевизионному событию в прямом эфире, принимались профессионалами в области вещания и не становились политизированными", - добавляется в заявлении.

В правилах Евровидения, с которыми согласны все вещатели, "четко указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях, таких как продолжающаяся война", отмечаются в Европейском языковом союзе.

"В ответ на опросник EBU по безопасности ряд рисков, которые могут повлиять на непосредственное планирование такого крупного мероприятия, включая "серьезный" риск воздушных налетов/атак из самолетов или атак с использованием беспилотников или ракет, которые могут привести к значительным жертвам, было определено в предоставленной нам украинской оценке", - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечается, EBU обратилась за консультацией к стороннему эксперту по безопасности, в которой "четко указывалось, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, были недостаточны для международного публичного мероприятия, а оценка риска события с массовыми жертвами из-за продолжающегося конфликта "высокая". "Кроме соображений безопасности, продолжающийся конфликт в Украине заставляет делегации и участников неохотно приезжать в страну. Мы также отметили комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине "может длиться годы", - говорится в заявлении.

"Что касается возможности проведения конкурса в приграничном районе неподалеку от соседней страны, то технические характеристики предлагаемых мест проведения и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не отвечают требованиям Евровидения", - отметили в EBU.

Делая выводы, EBU также принял к сведению, что, исходя из имеющейся у них информации, "в течение 2023 года Украину не посещают большие международные концертные туры".

"Все это способствует общей оценке EBU о том, что с точки зрения гарантий по безопасности и операионных гарантий, необходимые требования к хостингу, изложенных в правилах конкурса "Евровидение", не соблюдены", - отметили в Европейском вещательном союзе.

И что "принимая все это во внимание", EBU и принял решение о переносе мероприятия.

Ранее

Европейский вещательный союз решил, что Украина не сможет принять Евровидение-2023. Организаторы песенного конкурса планируют договариваться о проведении с Великобританией, занявшей второе место.

В ответ Минкульт заявил, что Украина не согласна с решением Европейского вещательного союза провести Евровидение-2023 в другой стране и требует дополнительных переговоров.

Напомним

Победителем международного песенного конкурса “Евровидение-2022”, который в этом году состоялся в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.