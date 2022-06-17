Євробачення-2023 не відбудеться в Україні – організатори
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Європейська мовна спілка вирішила, що Україна не зможе прийняти Євробачення-2023. Пісенний конкурс можуть провести у Великій Британії, яка посіла друге місце. Про це йдеться у заяві EBU, інформує УНН.
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"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, EBU розпочне переговори з BBC щодо можливого проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Великій Британії, яка посіла цього року друге місце.
Нагадаємо
Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania посів перше місце на Євробаченні-2022.