Евровидение-2023 не состоится в Украине – организаторы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Европейский языковой союз решил, что Украина не сможет принять Евровидение-2023. Песенный конкурс могут провести в Великобритании, которая заняла второе место. Об этом говорится в заявлении EBU, информирует УНН.
Детали
"EBU хотел бы поблагодарить UA. Общественное за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине", – говорится в сообщении.
Как отметили, EBU начнет переговоры с BBC о возможном проведении песенного конкурса "Евровидение-2023" в Великобритании, занявшей в этом году второе место.
Напомним
Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на Евровидении-2022.