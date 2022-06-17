Евровидение-2023 не состоится в Украине – организаторы

Детали

"EBU хотел бы поблагодарить UA. Общественное за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине", – говорится в сообщении.

Как отметили, EBU начнет переговоры с BBC о возможном проведении песенного конкурса "Евровидение-2023" в Великобритании, занявшей в этом году второе место.

Напомним

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на Евровидении-2022.