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Україна вимагає додаткових перемовин щодо проведення Євробачення-2023 – Ткаченко

Україна вимагає додаткових перемовин щодо проведення Євробачення-2023 – Ткаченко

Київ • УНН

 • 179214 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Україна не згодна з рішенням Європейської мовної спілки (EBU) провести Євробачення-2023 в іншій країні та вимагає додаткових перемовин. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення-2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні – надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", – написав Ткаченко.

Як зазначив міністр, проведення Євробачення-2023 в Україні – це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує нашу країну.

"Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення –2023 в Україні", – додав Ткаченко.

Нагадаємо

Європейська мовна спілка вирішила, що Україна не зможе прийняти Євробачення-2023. Організатори пісенного конкурсу планують домовлятися про проведення із Великою Британією, яка посіла друге місце.

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