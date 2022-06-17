Украина требует дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023 – Ткаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украина не согласна с решением Европейского языкового союза (EBU) провести Евровидение-2023 в другой стране и требует дополнительных переговоров. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует УНН.
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"Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Но считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения общего решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение-2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине – предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса", – написал Ткаченко.
Как отметил министр, проведение Евровидения-2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает нашу страну.
"Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому языковому союзу. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров по проведению Евровидения –2023 в Украине", – добавил Ткаченко.
Напомним
Европейский языковой союз решил, что Украина не сможет принять Евровидение-2023. Организаторы песенного конкурса планируют договариваться о проведении с Великобританией, которая заняла второе место.