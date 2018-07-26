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Євробачення-2017 в Україні: Рахункова палата виявила порушень на 70 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Кошти на “Євробачення-2017” в Україні витрачалися зі значними порушеннями. Про це повідомив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан, передає УНН.

“Національна суспільна телерадіокомпанія України з порушенням чинного та бюджетного законодавства використала 46,2 млн грн, з яких — 1,6 млн грн не за цільовим призначенням; 13,4 млн грн — неекономно; допущено неефективне управління 9 млн грн. Є також і прострочена дебіторська заборгованість — 0,7 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, до цього часу не повернуті 430,6 млн грн, які були перераховані Європейській мовній спілці з резервного фонду Держбюджету у 2016 році. Ці кошти були фінансовою гарантією для забезпечення проведення Євробачення. І на них зараз накладений арешт.

“Через неналежний контроль ПАТ „НСТУ“ за виконанням власних розпоряджень та відсутність дієвого контролю Держкомтелерадіо, як органу управлінням майном, виключні майнові права інтелектуальної власності загалом на суму 33,9 млн грн за даними бухгалтерського обліку не обліковуються. А це — порушення Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“”, — заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Загалом на підготовку та проведення в Україні у 2017 році Євробачення з загального фонду держбюджету витрачено 325,3 млн грн; 192,8 млн грн субвенцій з місцевого бюджету м. Києва; 77,4 млн грн коштів від господарської діяльності, отриманих ПАТ “НСТУ” під час підготовки конкурсу. Крім того, на ці заходи були також спрямовані кошти інших центральних органів виконавчої влади України та КМДА у сумі 192 млн грн. Сукупні витрати склали 787,5 млн грн.

Нагадаємо, Рахункова палата проведе аудит премій менеджерам “Нафтогазу” у розмірі 46,3 млн доларів.

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