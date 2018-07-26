Евровидение-2017 в Украине: Счетная палата выявила нарушений на 70 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Средства на “Евровидение-2017” в Украине тратились со значительными нарушениями. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, передает УНН.
“Национальная общественная телерадиокомпания Украины с нарушением действующего и бюджетного законодательства использовала 46,2 млн грн, из которых — 1,6 млн грн не по целевому назначению; 13,4 млн грн — неэкономно; допущено неэффективное управление 9 млн грн. Есть также и просроченная дебиторская задолженность — 0,7 млн грн”, - говорится в сообщении.
Кроме того, до сих пор не возвращены 430,6 млн грн, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу из резервного фонда госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения Евровидения. И на них сейчас наложен арест.
“Из-за ненадлежащего контроля ОАО ”НСТУ“ над выполнением собственных распоряжений и отсутствия действенного контроля Госкомтелерадио, как органа управлением имуществом, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 млн грн по данным бухгалтерского учета не учитываются. А это — нарушение Закона Украины „О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине“”, - заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
Всего на подготовку и проведение в Украине в 2017 году Евровидения с общего фонда госбюджета было потрачено 325,3 млн грн; 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета г.Киева; 77,4 млн грн средств от хозяйственной деятельности, полученных ОАО “НСТУ” во время подготовки конкурса. Кроме того, на эти цели были также направлены средства других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА в сумме 192 млн грн. Совокупные расходы составили 787,5 млн грн.
Напомним, Счетная палата проведет аудит премий менеджерам “Нафтогаза” в размере 46,3 млн долларов.