Євробачення-2025: десятого фіналіста нацвідбору можна обрати у "Дії" до 17 січня
Київ • УНН
Українці можуть обрати останнього фіналіста національного відбору на Євробачення-2025 через застосунок "Дія". Голосування триватиме до 10:00 17 січня, на вибір представлено 10 виконавців.
У застосунку "Дія" стартувало нове опитування, де можна обрати десятого фіналіста національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення" 2025 року. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок у Telegram, передає УНН.
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"У Дії нове опитування — вирішуйте, хто стане десятим учасником Нацвідбору та позмагається за участь у Євробаченні від України", - зазначив Федоров.
Щоб взяти участь у голосуванні, треба зайти у розділ "Сервіси" та обрати "Опитування".
Голосування триватиме до 10:00 17 січня.
Від цього залежить, хто стане останнім учасником фіналу та позмагається за право представляти Україну на Євробаченні-2025.
У "Дії" учасники представлені в такому порядку:
- ENLEO - SUPERNOVA
- МУАЯД - AMNESIA
- BRYKULETS - "Кришталі"
- Ranrawi - Anymore
- GRISANA - Kohoney
- Слухай Сашу - "Живи"
- MON FIA - Dive Inside
- YAGODY - "БрамаЯ"
- Starykova Hrystyna - Rise
- FIЇNKA - "Культура"
Нагадаємо
У "Дії" завершилося обрання журі нацвідбору Євробачення-2025. Трійкою лідерів стали: Джамала з 35,28% голосів (156 048 голосів), Сергій Танчинець з 20,24% (89 516 голосів) та Катерина Павленко з 11,84% (52 359 голосів).