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Євробачення-2025: десятого фіналіста нацвідбору можна обрати у "Дії" до 17 січня

Київ • УНН

 • 28258 перегляди

Українці можуть обрати останнього фіналіста національного відбору на Євробачення-2025 через застосунок "Дія". Голосування триватиме до 10:00 17 січня, на вибір представлено 10 виконавців.

У застосунку "Дія" стартувало нове опитування, де можна обрати десятого фіналіста національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення" 2025 року. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок у Telegram, передає УНН

Деталі

"У Дії нове опитування — вирішуйте, хто стане десятим учасником Нацвідбору та позмагається за участь у Євробаченні від України", - зазначив Федоров.

Щоб взяти участь у голосуванні, треба зайти у розділ "Сервіси" та обрати "Опитування".

Голосування триватиме до 10:00 17 січня.

Від цього залежить, хто стане останнім учасником фіналу та позмагається за право представляти Україну на Євробаченні-2025.

У "Дії" учасники представлені в такому порядку:

  • ENLEO - SUPERNOVA
    • МУАЯД - AMNESIA
      • BRYKULETS - "Кришталі"
        • Ranrawi - Anymore
          • GRISANA - Kohoney
            • Слухай Сашу - "Живи"
              • MON FIA - Dive Inside
                • YAGODY - "БрамаЯ"
                  • Starykova Hrystyna - Rise
                    • FIЇNKA - "Культура"

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