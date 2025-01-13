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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евровидение-2025: десятого финалиста нацотбора можно выбрать в "Дія" до 17 января

Евровидение-2025: десятого финалиста нацотбора можно выбрать в "Дія" до 17 января

Киев  •  УНН

 • 7495 просмотра

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Украинцы могут выбрать последнего финалиста национального отбора на Евровидение-2025 через приложение «Дія». Голосование продлится до 10:00 17 января, на выбор представлено 10 исполнителей.

В приложении "Дія" стартовал новый опрос, где можно выбрать десятого финалиста национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник в Telegram, передает УНН

Детали

"В Дія новый опрос - решайте, кто станет десятым участником Нацотбора и поборется за участие в Евровидении от Украины", - отметил Федоров.

Чтобы принять участие в голосовании, надо зайти в раздел "Сервисы" и выбрать "Опрос".

Голосование продлится до 10:00 17 января.

От этого зависит, кто станет последним участником финала и поборется за право представлять Украину на Евровидении-2025.

В "Дія" участники представлены в таком порядке:

  • ENLEO - SUPERNOVA
    • МУАЯД - AMNESIA
      • BRYKULETS - "Кришталі"
        • Ranrawi - Anymore
          • GRISANA - Kohoney
            • Слухай Сашу - "Живи"
              • MON FIA - Dive Inside
                • YAGODY - "БрамаЯ"
                  • Starykova Hrystyna - Rise
                    • FIЇNKA - "Культура"

                      Напомним

                      В "Дія" завершилось избрание жюри нацотбора Евровидения-2025. Тройкой лидеров стали: Джамала с 35,28% голосов (156 048 голосов), Сергей Танчинец с 20,24% (89 516 голосов) и Екатерина Павленко с 11,84% (52 359 голосов).

                      Юлия Гаврилюк

                      Юлия Гаврилюк

                      ОбществоКультура
                      mykhailo-fedorovМихаил Федоров
                      ukrainaУкраина

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