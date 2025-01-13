Евровидение-2025: десятого финалиста нацотбора можно выбрать в "Дія" до 17 января
Киев • УНН
Украинцы могут выбрать последнего финалиста национального отбора на Евровидение-2025 через приложение «Дія». Голосование продлится до 10:00 17 января, на выбор представлено 10 исполнителей.
В приложении "Дія" стартовал новый опрос, где можно выбрать десятого финалиста национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник в Telegram, передает УНН.
Детали
"В Дія новый опрос - решайте, кто станет десятым участником Нацотбора и поборется за участие в Евровидении от Украины", - отметил Федоров.
Чтобы принять участие в голосовании, надо зайти в раздел "Сервисы" и выбрать "Опрос".
Голосование продлится до 10:00 17 января.
От этого зависит, кто станет последним участником финала и поборется за право представлять Украину на Евровидении-2025.
В "Дія" участники представлены в таком порядке:
- ENLEO - SUPERNOVA
- МУАЯД - AMNESIA
- BRYKULETS - "Кришталі"
- Ranrawi - Anymore
- GRISANA - Kohoney
- Слухай Сашу - "Живи"
- MON FIA - Dive Inside
- YAGODY - "БрамаЯ"
- Starykova Hrystyna - Rise
- FIЇNKA - "Культура"
Напомним
В "Дія" завершилось избрание жюри нацотбора Евровидения-2025. Тройкой лидеров стали: Джамала с 35,28% голосов (156 048 голосов), Сергей Танчинец с 20,24% (89 516 голосов) и Екатерина Павленко с 11,84% (52 359 голосов).