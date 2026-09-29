Євро та долар падають - курс в банках та обмінниках 29 вересня
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,8153 грн, євро — 50,9743 грн. У банках і обмінниках оприлюднили середні курси валют.
Національний банк України на 29 вересня встановив офіційний курс гривні на рівні 44,8153 грн/дол., що укріпило національну валюту за день на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 29 вересня на рівні 50,9743 грн/євро, кріпивши гривню за день на 16 копійок.
Який курс у банках та обмінниках
Згідно із даними на профільних сайтах на ранок вівторка:
- у банках долар торгується за середнім курсом 44,62 грн при купівлі і 45,22 грн при продажі, євро - 50,77 грн і 51,51 грн відповідно;
- в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,85 грн при купівлі і 45,00 грн при продажі, євро - за 51,40 грн і 51,61 грн відповідно.
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