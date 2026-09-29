Евро и доллар падают - курс в банках и обменниках 29 сентября

Национальный банк Украины на 29 сентября установил официальный курс гривны на уровне 44,8153 грн/долл., что укрепило национальную валюту за день на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 29 сентября на уровне 50,9743 грн/евро, укрепив гривну за день на 16 копеек.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах, утром во вторник:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,62 грн при покупке и 45,22 грн при продаже, евро — 50,77 грн и 51,51 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,85 грн при покупке и 45,00 грн при продаже, евро — по 51,40 грн и 51,61 грн соответственно.

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