Євангеліє Анни Ярославни на виставці в Москві видають за російське - ЗМІ

Деталі

Виставка під назвою “Франція і Росія: 10 століть разом” відкрилась 17 вересня у Музеях Московського Кремля і триватиме аж до січня наступного року. Експозиція привертає увагу довгим переліком авторитетних музейних установ. На огляд відвідувачів виставлено близько 200 експонатів.

Як зазначає Радіо Свобода, в експозиції також представлене Реймське Євангеліє, яке, на думку істориків, привезла з собою з Києва у Францію Анна Ярославна.

Довідка

До найбільш відомих давніх пам’яток слов’янської писемності належить Реймське Євангеліє. Його кирилична частина була написана близько середини ХІ століття (ймовірно, в київському скрипторії при Софійському соборі). Саме вона, як вважають дослідники, була привезена з Києва у Францію дочкою Ярослава Мудрого Анною (1032 — після 1075 року), яка стала французькою королевою. На Реймському Євангелії присягали французькі монархи. Не даремно ця книга іменувалася “коронаційним текстом”.

Чимало дослідників, проаналізувавши текст пам’ятки, дійшли висновку, що Євангеліє могло бути написане в Києві за часів правління князя Ярослава Мудрого, який приділяв велику увагу розвитку писемності. А вже звідти ця книга, ставши частиною посагу його дочки Анни, яка вийшла заміж за французького короля Генріха І, опинилася у далекій Франції.