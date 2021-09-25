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Евангелие Анны Ярославны на выставке в Москве выдают за русское - СМИ

Евангелие Анны Ярославны на выставке в Москве выдают за русское - СМИ

Киев  •  УНН

 • 32398 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На выставке в Москве, посвященной российско-французским культурным отношениям, среди прочего, экспонируется Реймское Евангелие. Это выдающийся памятник эпохи Украины-Руси историки связывают с дочерью киевского князя Ярослава Мудрого Анной, со временем королевой Франции. Примечательно, что в экспозиции эта рукопись представлена как русская письменная достопримечательность. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

Выставка под названием “Франция и Россия: 10 веков вместе” открылась 17 сентября в Музеях Московского Кремля и продлится до января следующего года. Экспозиция привлекает внимание длинным перечнем авторитетных музейных учреждений. На обозрение посетителей выставлено около 200 экспонатов.

Как отмечает Радио Свобода, в экспозиции также представлено Реймское Евангелие, которое, по мнению историков, привезла с собой из Киева во Францию Анна Ярославна.

Справка

К наиболее известным древним достопримечательностям славянской письменности принадлежит Реймское Евангелие. Его кириллическая часть была написана около середины XI века (вероятно, в киевском скриптории при Софийском соборе). Именно она, как считают исследователи, была привезена из Киева во Францию дочерью Ярослава Мудрого Анной (1032 — после 1075), которая стала французской королевой. На Реймском Евангелии присягали французские монархи. Не зря эта книга называлась “коронационным текстом”.

Многие исследователи, проанализировав текст достопримечательности, пришли к выводу, что Евангелие могло быть написано в Киеве во времена правления князя Ярослава Мудрого, который уделял большое внимание развитию письменности. А уже оттуда эта книга, став частью приданого его дочери Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха I, оказалась в далекой Франции.

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