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ЄСПЛ закликав Сенцова припинити голодування

ЄСПЛ закликав Сенцова припинити голодування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Європейський суд з прав людини запропонував українському режисерові Олегу Сенцову припинити голодування. Відповідний документ опубліковано на сайті ЄСПЛ, передає УНН.

"Суд вимагає від російського уряду надати містеру Сенцову лікування, яке буде відповідати його стану здоров'я. Також суд просить містера Сенцова припинити голодування і прийняти життєво необхідне лікування", - йдеться в документі.

Олег Сенцов – український політв’язень, який вже п’ятий рік утримується в російському ув’язненні. Сьогодні вже 73-й день, як триває його голодування.

Нагадаємо, сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала інформацію про передсмертний стан режисера. 

Як повідомляв УНН, уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова провела відеоконференцію з Сенцовим. За словами Москалькової, Сенцов розповів їй, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою. Також режисер багато читає.

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