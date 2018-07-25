ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Европейский суд по правам человека предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцов прекратить голодовку. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕСПЧ, передает УНН.
"Суд требует от российского правительства предоставить мистеру Сенцову лечение, которое будет соответствовать его состоянию здоровья. Также суд просит мистера Сенцова прекратить голодовку и принять жизненно необходимое лечение", - говорится в документе.
Олег Сенцов - украинский политзаключенный, который уже пятый год содержится в российском заключении. Сегодня уже 73-й день его голодовки.
Напомним, сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера.
Как сообщал УНН, уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с Сенцовым. По словам Москальковой, Сенцов рассказал ей, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Также режиссер много читает.