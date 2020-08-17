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ЄСПЛ взяв до розгляду заяву Ситника щодо штрафу за відпочинок на Рівненщині

ЄСПЛ взяв до розгляду заяву Ситника щодо штрафу за відпочинок на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Європейський суд з прав людини взяв до розгляду його заяву щодо рішення українського суду про адміністративне стягнення у вигляді штрафу за не задекларований відпочинок на Рівненщині. Про це під час брифінгу розповів Ситник, передає кореспондент УНН.

"Стосовно протоколу, то Європейський суд відкрив провадження й взяв мою заяву до розгляду", - сказав Ситник.

Нагадаємо, підставою внесення Артема Ситника до реєстру корупціонерів стала постанова Рівненського апеляційного суду, який не задовольнив апеляційну скаргу захисту та визнав очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

Також, на Ситника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 (двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3400 (три тисячі чотириста) грн 00 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави.

Нагадаємо, Рівненський апеляційний суд визнав голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у правопорушенні, пов’язаному з корупцією.

Як повідомлялося, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, що Ситник “забув” вказати у своїй декларації дорогий відпочинок в елітному мисливському угідді у Рівненській області.

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