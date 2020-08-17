ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Сытника относительно штрафа за отдых в Ровенской области

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91056 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103534 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129196 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108747 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128916 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101655 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102407 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104123 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Сытника относительно штрафа за отдых в Ровенской области

ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Сытника относительно штрафа за отдых в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 8007 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению его заявление относительно решения украинского суда об административном взыскании в виде штрафа за незадекларированный отдых в Ровенской области. Об этом во время брифинга рассказал Сытник, передает корреспондент УНН.

"Что касается протокола, то Европейский суд открыл производство и взял мое заявление к рассмотрению", - сказал Сытник.

Напомним, основанием для внесения Артема Сытника в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

Также, на Сытника наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 (три тысячи четыреста) грн 00 коп. с конфискацией подарков в доход государства.

Напомним, Ровенский апелляционный суд признал главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в правонарушении, связанном с коррупцией.

Как сообщалось, дело в отношении незадекларированного элитного отдыха директора Национального антикоррупционного агентства Украины Артема Сытника было направлено в суд 12 июля 2019 года.

Ранее УНН сообщал, что Сытник "забыл" указать в своей декларации дорогой отдых в элитном охотничьем угодье в Ровенской области.

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