ЄС запровадив санкції проти 28 осіб за порушення прав людини в рф

Європейський Союз сьогодні додав до санкційного списку ще 28 громадян росії, причетних до серйозних порушень прав людини, репресій проти опозиції та підриву верховенства права. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, повідомляє пресслужба Консиліуму, пише УНН.

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Сьогодні Рада запровадила обмежувальні заходи щодо 28 осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти демократичної опозиції та діяльність, що серйозно підриває верховенство закону в росії - йдеться в пресрелізі.

Зокрема, повідомляється, що в нові списки потрапили представники російської судової системи: судді, прокурори, представники верховного суду російської федерації та регіональних судів, а також співробітники Слідчого комітету, причетні до фабрикації справ проти різних активістів.

Чимало з них безпосередньо причетні до переслідування покійного опозиційного політика олексія навального, підтримуючи вирок щодо нього та його брата, а також організовуючи політично вмотивовані судові процеси проти адвокатів Навального і технічного директора YouTube-каналу "Навальний LIVE".

Інші були причетні до ухвалення вироку активістам олексію горінову, ігорю баришникову та ользі смирновій, а також блогерам іоанну курмоярову та сергію другову, які розповсюджували інформацію щодо дій зс рф в Україні та антивоєнні повідомлення.

Їхні судові процеси характеризувалися свавіллям і несправедливістю та використовувалися як інструмент залякування інших незгодних громадян росії - зазначається в пресрелізі.

Ті, кого сьогодні позначили, підлягають заморожуванню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підлягають забороні на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати або транзитом проходити через території ЄС - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

20 травня Європейська Рада прийняла рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи щодо трьох російських структур, причетних до розробки та використання хімічної зброї під час бойових дій на території України.