ЕС ввел санкции против 28 человек за нарушение прав человека в рф

Европейский Союз сегодня добавил в санкционный список еще 28 граждан россии, причастных к серьезным нарушениям прав человека, репрессиям против оппозиции и подрыву верховенства права. Соответствующее решение принял Совет ЕС, сообщает пресс-служба Консилиума, пишет УНН.

Детали

Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении 28 лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против демократической оппозиции и деятельность, серьезно подрывающую верховенство закона в россии - говорится в пресс-релизе.

В частности, сообщается, что в новые списки попали представители российской судебной системы: судьи, прокуроры, представители верховного суда российской федерации и региональных судов, а также сотрудники Следственного комитета, причастные к фабрикации дел против различных активистов.

Многие из них непосредственно причастны к преследованию покойного оппозиционного политика алексея навального, поддерживая приговор в отношении него и его брата, а также организуя политически мотивированные судебные процессы против адвокатов Навального и технического директора YouTube-канала "Навальный LIVE".

Другие были причастны к вынесению приговора активистам алексею горинову, игорю барышникову и ольге смирновой, а также блогерам иоанну курмоярову и сергею другову, которые распространяли информацию о действиях вс рф в Украине и антивоенные сообщения.

Их судебные процессы характеризовались произволом и несправедливостью и использовались как инструмент запугивания других несогласных граждан россии - отмечается в пресс-релизе.

Те, кого сегодня обозначили, подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подлежат запрету на поездки, который не позволяет им въезжать или транзитом проходить через территории ЕС - говорится в сообщении.

Напомним

20 мая Европейский Совет принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении трех российских структур, причастных к разработке и использованию химического оружия во время боевых действий на территории Украины.