ЕС ввел санкции против 28 человек за нарушение прав человека в рф
Киев • УНН
Евросоюз ввел санкции против 28 граждан рф, причастных к нарушениям прав человека, репрессиям против оппозиции и подрыву верховенства права. Под санкции попали судьи, прокуроры и следователи.
Европейский Союз сегодня добавил в санкционный список еще 28 граждан россии, причастных к серьезным нарушениям прав человека, репрессиям против оппозиции и подрыву верховенства права. Соответствующее решение принял Совет ЕС, сообщает пресс-служба Консилиума, пишет УНН.
Детали
Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении 28 лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против демократической оппозиции и деятельность, серьезно подрывающую верховенство закона в россии
В частности, сообщается, что в новые списки попали представители российской судебной системы: судьи, прокуроры, представители верховного суда российской федерации и региональных судов, а также сотрудники Следственного комитета, причастные к фабрикации дел против различных активистов.
Многие из них непосредственно причастны к преследованию покойного оппозиционного политика алексея навального, поддерживая приговор в отношении него и его брата, а также организуя политически мотивированные судебные процессы против адвокатов Навального и технического директора YouTube-канала "Навальный LIVE".
Другие были причастны к вынесению приговора активистам алексею горинову, игорю барышникову и ольге смирновой, а также блогерам иоанну курмоярову и сергею другову, которые распространяли информацию о действиях вс рф в Украине и антивоенные сообщения.
Их судебные процессы характеризовались произволом и несправедливостью и использовались как инструмент запугивания других несогласных граждан россии
Те, кого сегодня обозначили, подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подлежат запрету на поездки, который не позволяет им въезжать или транзитом проходить через территории ЕС
Напомним
20 мая Европейский Совет принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении трех российских структур, причастных к разработке и использованию химического оружия во время боевых действий на территории Украины.