ЄС схвалив сьомий пакет санкцій: під ударом "Сбєрбанк" та російський мотоклуб "Нічні вовки"

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"Сьогодні ми вносимо до (санкційного - ред.) списку ще один великий російський банк, Сбєрбанк, і додаємо інших осіб, причетних до неспровокованої агресії рф проти України, таких як військові, мотоклуб "Нічні вовки" та дезінформатори", - написав Боррель у Twitter.

Деталі

Так, Рада ЄС офіційно повідомила, що "у відповідь на агресивну війну росії проти України, що триває, ухвалила сьогодні нові заходи, спрямовані на посилення існуючих економічних санкцій проти росії, вдосконалення їх реалізації та підвищення їх ефективності".

За словами Борреля, на додачу до внесення нових фізичних та юридичних осіб до санкційного списку, ЄС також "фактично вводять заборону на найважливіший після енергоносіїв експорт росії – російське золото". "Ми також продовжуємо пільги щодо операцій з сільськогосподарською продукцією та передачею нафти до третіх країн. Тому що ЄС робить все можливе, щоб ми могли подолати глобальну продовольчу кризу, що насувається. росія має припинити бомбардувати українські поля та елеватори та перестати блокувати чорноморські порти", - наголосив голова дипломатії ЄС.

Так, сьогоднішній санкційний пакет запроваджує нову заборону на купівлю, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить з росії та було експортовано з росії до ЄС чи до будь-якої третьої країни після цього. Ця заборона також поширюється на ювелірні вироби.

Пакет також розширює список контрольованих товарів, які можуть сприяти військово-технічному вдосконаленню росії або розвитку її сектору оборони та безпеки, тим самим посилюючи експортний контроль щодо товарів подвійного призначення та передових технологій.

Крім того, нові заходи розповсюджують існуючу заборону на доступ до портів на шлюзи, щоб уникнути обходу санкцій, та розширюють сферу дії заборони на прийом депозитів, включаючи депозити від юридичних осіб, організацій або органів, заснованих у третіх країнах та більшою часткою яких володіють російські громадяни або фізичні особи, які проживають у росії. Прийом депозитів для незабороненої транскордонної торгівлі потребує попереднього дозволу національних компетентних органів.

ЄС також вносить низку роз'яснень до існуючих заходів, наприклад, у сфері державних закупівель, авіації та юстиції.

Наприклад, технічна допомога рф у галузі авіаційних товарів та технологій буде дозволена тією мірою, якою це необхідно для забезпечення діяльності Міжнародної організації цивільної авіації зі встановлення промислових стандартів, а до заборони на укладання будь-яких угод з російськими державними організаціями буде внесено поправки, щоб забезпечити доступ до правосуддя.

Щоб уникнути будь-яких можливих негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі, ЄС ухвалиа рішення про продовження дії виключення із заборони на здійснення угод з деякими державними структурами щодо операцій з сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до третіх країн.

Так само заходи ЄС не забороняють третім країнам та їхнім громадянам, які працюють за межами ЄС, купувати фармацевтичні чи медичні товари в росії.

На додаток до економічних санкцій Рада ЄС вирішила внести до санкційного списку додаткових фізичних та юридичних осіб та посилити вимоги до звітності, поклавши тягар декларування активів на людей, які підпадають під санкції, щоб полегшити заморожування їхніх активів у ЄС.

Відповідні правові акти "невдовзі" обіцяють опубліковати в Офіційному журналі ЄС.

Доповнення

15 липня Європейська комісія представила нову пропозицію для посилення санкційного тиску на росію, де запропонувала посилити ефективність уже введених санкцій та ввести ембарго на золото з рф.

Перед цим, у відповідь на вторгнення рф в Україну 24 лютого, ЄС ввів шість пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на російську сиру нафту, що імпортується морем, до кінця року, хоча й за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким довзолили одержувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один з останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кіріла зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.