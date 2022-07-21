ЄС схвалив сьомий пакет санкцій: під ударом "Сбєрбанк" та російський мотоклуб "Нічні вовки"

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39555 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 86463 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 125510 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 176922 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 173873 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172267 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149041 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115796 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108907 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 310832 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 39779 перегляди

У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

1 квітня, 15:47 • 26863 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 35415 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 25993 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 46001 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 185387 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 310832 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 571534 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515054 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715425 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 46001 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93020 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120591 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143598 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157104 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

ЄС схвалив сьомий пакет санкцій: під ударом "Сбєрбанк" та російський мотоклуб "Нічні вовки"

ЄС схвалив сьомий пакет санкцій: під ударом "Сбєрбанк" та російський мотоклуб "Нічні вовки"

Київ • УНН

 • 297712 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Європейський Союз включив до нового чорного списку російський "Сбєрбанк" та російський мотоклуб "Нічні вовки", повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні ми вносимо до (санкційного - ред.) списку ще один великий російський банк, Сбєрбанк, і додаємо інших осіб, причетних до неспровокованої агресії рф проти України, таких як військові, мотоклуб "Нічні вовки" та дезінформатори", - написав Боррель у Twitter.

Деталі

Так, Рада ЄС офіційно повідомила, що "у відповідь на агресивну війну росії проти України, що триває, ухвалила сьогодні нові заходи, спрямовані на посилення існуючих економічних санкцій проти росії, вдосконалення їх реалізації та підвищення їх ефективності".

За словами Борреля, на додачу до внесення нових фізичних та юридичних осіб до санкційного списку, ЄС також "фактично вводять заборону на найважливіший після енергоносіїв експорт росії – російське золото". "Ми також продовжуємо пільги щодо операцій з сільськогосподарською продукцією та передачею нафти до третіх країн. Тому що ЄС робить все можливе, щоб ми могли подолати глобальну продовольчу кризу, що насувається. росія має припинити бомбардувати українські поля та елеватори та перестати блокувати чорноморські порти", - наголосив голова дипломатії ЄС.

Так, сьогоднішній санкційний пакет запроваджує нову заборону на купівлю, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить з росії та було експортовано з росії до ЄС чи до будь-якої третьої країни після цього. Ця заборона також поширюється на ювелірні вироби.

Пакет також розширює список контрольованих товарів, які можуть сприяти військово-технічному вдосконаленню росії або розвитку її сектору оборони та безпеки, тим самим посилюючи експортний контроль щодо товарів подвійного призначення та передових технологій.

Крім того, нові заходи розповсюджують існуючу заборону на доступ до портів на шлюзи, щоб уникнути обходу санкцій, та розширюють сферу дії заборони на прийом депозитів, включаючи депозити від юридичних осіб, організацій або органів, заснованих у третіх країнах та більшою часткою яких володіють російські громадяни або фізичні особи, які проживають у росії. Прийом депозитів для незабороненої транскордонної торгівлі потребує попереднього дозволу національних компетентних органів.

ЄС також вносить низку роз'яснень до існуючих заходів, наприклад, у сфері державних закупівель, авіації та юстиції.

Наприклад, технічна допомога рф у галузі авіаційних товарів та технологій буде дозволена тією мірою, якою це необхідно для забезпечення діяльності Міжнародної організації цивільної авіації зі встановлення промислових стандартів, а до заборони на укладання будь-яких угод з російськими державними організаціями буде внесено поправки, щоб забезпечити доступ до правосуддя.

Щоб уникнути будь-яких можливих негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі, ЄС ухвалиа рішення про продовження дії виключення із заборони на здійснення угод з деякими державними структурами щодо операцій з сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до третіх країн.

Так само заходи ЄС не забороняють третім країнам та їхнім громадянам, які працюють за межами ЄС, купувати фармацевтичні чи медичні товари в росії.

На додаток до економічних санкцій Рада ЄС вирішила внести до санкційного списку додаткових фізичних та юридичних осіб та посилити вимоги до звітності, поклавши тягар декларування активів на людей, які підпадають під санкції, щоб полегшити заморожування їхніх активів у ЄС.

Відповідні правові акти "невдовзі" обіцяють опубліковати в Офіційному журналі ЄС.

Доповнення

15 липня Європейська комісія представила нову пропозицію для посилення санкційного тиску на росію, де запропонувала посилити ефективність уже введених санкцій та ввести ембарго на золото з рф.

Перед цим, у відповідь на вторгнення рф в Україну 24 лютого, ЄС ввів шість пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на російську сиру нафту, що імпортується морем, до кінця року, хоча й за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким довзолили одержувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один з останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кіріла зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42