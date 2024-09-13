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ЄС розглядає продовження санкцій для розблокування 50 млрд доларів допомоги Україні: ЗМІ дізналися деталі

ЄС розглядає продовження санкцій для розблокування 50 млрд доларів допомоги Україні: ЗМІ дізналися деталі

Київ • УНН

 • 26039 перегляди

ЄС обговорює три варіанти продовження санкцій проти росії, щоб розблокувати $50 млрд допомоги Україні. США вимагають гарантій заморозки російських активів для погашення пакета допомоги.

Держави-члени Європейського союзу розглянули три пропозиції щодо коригування режиму санкцій блоку, щоб заспокоїти занепокоєння Америки і розблокувати план з надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів доларів, підкріпленої прибутком від заморожених активів російського центрального банку, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Санкції ЄС, які утримують російські активи в стані іммобілізації, повинні продовжуватися одноголосним голосуванням кожні шість місяців. США запросили гарантії того, що активи залишаться замороженими, оскільки їхній прибуток буде використано для погашення пакета допомоги.

Одним із варіантів, запропонованих Європейською комісією, виконавчим органом блоку, у п'ятницю, було продовження терміну продовження заморожування активів до 36 місяців, за словами людей, знайомих із переговорами.

Інша пропозиція продовжила б термін продовження на п'ять років, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності. Остаточна пропозиція продовжила б як секторальні санкції, так і заморозку активів центрального банку на 36 місяців.

ЄС, США та інші союзники з Групи семи працювали над тим, щоб надати Україні кредити до кінця року. Пакет має вирішальне значення для Києва, щоб продовжити отримувати допомогу від Міжнародного валютного фонду в розмірі 15,6 млрд доларів США для постраждалої від війни країни, пише видання.

У вівторок Україна пройшла перевірку персоналу МВФ, щоб розблокувати 1,1 млрд доларів США допомоги. Це сталося після того, як Фонд отримав запевнення від США та ЄС, що заморожені активи буде надано, за словами офіційних осіб, обізнаних із переговорами.

Більшість послів ЄС на зустрічі були відкриті для варіантів, запропонованих комісією, водночас продовження періоду продовження санкцій, що охоплюють активи, до 36 місяців розглядають як найбільш здійсненний, заявили співрозмовники.

Видання додає, що Угорщина, яка в минулому відкладала процес продовження санкцій і вважається найдружнішою до росії з країн ЄС, не зайняла жодної позиції, оскільки, за словами людей, вона головує в блоці.

Комісія може надати більш детальну інформацію про те, як змінити режим санкцій, уже в понеділок, оскільки держави-члени хочуть бачити більше інформації.

Лідери ЄС спробували заспокоїти американських чиновників у спільній заяві після їхнього червневого саміту, заявивши, що "активи росії мають залишатися іммобілізованими доти, доки росія не припинить своєї агресивної війни проти України та не компенсує їй шкоду, завдану цією війною". Європейські чиновники також вказали на той факт, що санкції проти росії діють з 2014 року.

Згідно з угодою, досягнутою на саміті G-7, ЄС і США нададуть кредити на суму близько 20 мільярдів доларів кожен, за словами чиновників, знайомих з угодою. Велика Британія, Канада і Японія нададуть дрібніші кредити.

Основна мета ЄС - залучити США до участі в пакеті допомоги, але деякі чиновники ЄС розглядають ідею рухатися вперед без американців, резюмує Bloomberg.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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