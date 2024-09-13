ЕС рассматривает продление санкций для разблокирования 50 млрд долларов помощи Украине: СМИ узнали детали

Государства-члены Европейского союза рассмотрели три предложения по корректировке режима санкций блока, чтобы успокоить беспокойство Америки и разблокировать план по предоставлению Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов, подкрепленной прибылью от замороженных активов российского центрального банка, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Санкции ЕС, которые удерживают российские активы в состоянии иммобилизации, должны продлеваться единогласным голосованием каждые шесть месяцев. США запросили гарантии того, что активы останутся замороженными, поскольку их прибыль будет использована для погашения пакета помощи.

Одним из вариантов, предложенных Европейской комиссией, исполнительным органом блока, в пятницу, было продление срока продления заморозки активов до 36 месяцев, по словам людей, знакомых с переговорами.

Другое предложение продлило бы срок продления на пять лет, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности. Окончательное предложение продлило бы как секторальные санкции, так и заморозку активов центрального банка на 36 месяцев.

ЕС, США и другие союзники из Группы семи работали над тем, чтобы предоставить Украине кредиты до конца года. Пакет имеет решающее значение для Киева, чтобы продолжить получать помощь от Международного валютного фонда в размере 15,6 млрд долларов США для пострадавшей от войны страны, пишет издание.

Во вторник Украина прошла проверку персонала МВФ, чтобы разблокировать 1,1 млрд долларов США помощи. Это произошло после того, как Фонд получил заверения от США и ЕС, что замороженные активы будут предоставлены, по словам официальных лиц, знакомых с переговорами.

Большинство послов ЕС на встрече были открыты для вариантов, предложенных комиссией, при этом продление периода продления санкций, охватывающих активы, до 36 месяцев рассматривается как наиболее осуществимый, заявили люди.

Издание добавляет, что Венгрия, которая в прошлом откладывала процесс продления санкций и считается самой дружественной россии из стран ЕС, не заняла никакой позиции, поскольку, по словам людей, она председательствует в блоке.

Комиссия может предоставить более подробную информацию о том, как изменить режим санкций, уже в понедельник, поскольку государства-члены хотят видеть больше информации.

Лидеры ЕС попытались успокоить американских чиновников в совместном заявлении после их июньского саммита, заявив, что "активы россии должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной". Европейские чиновники также указали на тот факт, что санкции против россии действуют с 2014 года.

Согласно соглашению, достигнутому на саммите G-7, ЕС и США предоставят кредиты на сумму около 20 миллиардов долларов каждый, по словам чиновников, знакомых с соглашением. Великобритания, Канада и Япония предоставят более мелкие кредиты.

Основная цель ЕС - привлечь США к участию в пакете помощи, но некоторые чиновники ЕС рассматривают идею двигаться вперед без американцев, резюмирует Bloomberg.