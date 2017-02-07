ЄС продовжить санкції проти В.Януковича на наступний рік — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Європейський Союз продовжить на наступний рік санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. Про це повідомляє “Польське радіо”, передає УНН.
“Євросоюзні дипломати підтверджують інформацію про те, що є згода серед усіх країн ЄС щодо продовження санкцій проти В.Януковича та його співробітників”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення буде офіційно оголошено вже незабаром.
Нагадаємо, у березні 2016 року санкції проти В.Януковича і його оточення були продовжені на один рік — до березня 2017 року.
Зазначимо, що 5 березня 2016 року рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і 15 екс-чиновників було опубліковано в офіційному журналі ЄС.