ЄС представив новий план дій щодо стримування нелегальної міграції через центрально-середземноморський маршрут

Деталі

План складається з 20 заходів за трьома основними напрямками, спрямованими на розширення співпраці з міжнародними організаціями та країнами-партнерами, поліпшення координації між країнами-членами у пошуково-рятувальних роботах та зміцнення реалізації Механізму добровільної солідарності блоку.

Відповідно до першого компонента блок прагне до більшої співпраці з Єгиптом, Тунісом та Лівією у зміцненні їхніх можливостей щодо управління кордонами та укладення угоди між Тріполі та Європейським агентством прикордонної та берегової охорони (Frontex).

Другий компонент був прийнятий у надії, що він допоможе запобігти загибелі людей, а також напруженості між країнами-членами ЄС з приводу експлуатації кораблів-рятувальників мігрантів.

Метою третього компонента є раціоналізація роботи Механізму добровільної солідарності, щоб мігранти мали кращий доступ до допомоги в ЄС та швидше фінансували альтернативні заходи солідарності.

Комісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон оголосила про цей план на пресконференції у Брюсселі перед екстреною зустріччю міністрів внутрішніх справ ЄС у п'ятницю.

Зазначивши, що національність мігрантів, які намагаються використати центрально-середземноморський маршрут до Європи, змінилася, Йоханссон сказала, що більшість із них тепер з Єгипту, Тунісу та Бангладеш, а не з країн Африки на південь від Сахари.

«Вже цьогоріч із Лівії до країни свого походження добровільно повернулося понад 3000 людей. Відколи ми розпочали цю роботу спільно з ООН та Африканським союзом, з Лівії добровільно повернулися понад 60 000 людей», - сказала вона.

Цього року маршрутом Центрального Середземномор'я прибуло близько 90 000 осіб, що на 50% більше, ніж минулого року.

Додамо

Екстрене засідання ради міграції ЄС в п'ятницю відбудеться на тлі сварки між Італією та Францією через висадку судна Ocean Viking.