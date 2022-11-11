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Франція прийняла корабель із мігрантами через скандал з Італією

Франція прийняла корабель із мігрантами через скандал з Італією

Київ • УНН

 • 372056 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Рятувальне судно з 230 мігрантами пришвартувалося у французькому порту Тулон у п'ятницю на тлі запеклої суперечки між Францією та Італією щодо того, яка країна несе за них відповідальність, передає УНН з посиланням на AFP.

Раніше

Судно Ocean Viking спочатку прагнуло дістатися узбережжя Італії, яке знаходиться найближче до того місця, де було підібрано мігрантів, заявивши, що санітарні умови на борту швидко погіршуються.

Італія відмовилася, заявивши, що іншим країнам необхідно взяти на себе велику частину тягаря з прийому тисяч мігрантів, які щороку намагаються потрапити до Європи з Північної Африки.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив у четвер, що мігранти перебувають під відповідальністю Італії відповідно до правил ЄС, і що крок Франції був «винятковим» заходом.

Він сказав, що відмова Італії прийняти мігрантів була «незбагненною» і що це матиме «серйозні наслідки» для двосторонніх відносин Італії з Францією та з Європейським союзом загалом.

Він зауважив, що Франція діяла відповідно до «гуманітарного обов'язку», а Італії «бракувало людяності».

Дарманін заявив, що дев'ять європейських країн зобов'язалися прийняти дві третини мігрантів, а третина залишиться у Франції. Німеччина прийме понад 80 осіб, а Хорватія, Румунія, Болгарія, Литва, Мальта, Португалія, Люксембург та Ірландія також зроблять свій внесок в ім'я «європейської солідарності», додав міністр.

У п'ятницю прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні засудила «агресивну реакцію» французького уряду, заявивши журналістам, що критика Франції «незрозуміла та необґрунтована».

Доповнення

У відповідь на позицію Італії Франція призупинила план прийому 3500 біженців, які зараз перебувають в Італії, що є частиною європейської угоди про поділ, і закликала Німеччину та інші країни ЄС зробити те саме.

У червні близько дюжини країн ЄС, включаючи Францію, погодилися приймати мігрантів, які прибувають до Італії та інших основних пунктів в'їзду.

Цього року 164 прохачі притулку були переміщені з Італії до інших країн блоку, які зголосилися їх прийняти. Це лише невелика частина від більш ніж 88 000 осіб, які цього року досягли її берегів.

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