Франция приняла корабль с мигрантами из-за скандала с Италией

Ранее

Судно Ocean Viking сначала стремилось добраться до побережья Италии, которое находится ближе всего к тому месту, где были подобраны мигранты, заявив, что санитарные условия на борту быстро ухудшаются.

Италия отказалась, заявив, что другим странам необходимо взять на себя большую часть бремени по приему тысяч мигрантов, ежегодно пытающихся попасть в Европу из Северной Африки.

Детали

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил в четверг, что мигранты находятся под ответственностью Италии в соответствии с правилами ЕС, и что шаг Франции был «исключительным» мероприятием.

Он сказал, что отказ Италии принять мигрантов был «непостижимым» и что это будет иметь «серьезные последствия» для двусторонних отношений Италии с Францией и с Европейским союзом в целом.

Он заметил, что Франция действовала в соответствии с «гуманитарной обязанностью», а Италии «не хватало человечности».

Дарманин заявил, что девять европейских стран обязались принять две трети мигрантов, а треть останется во Франции. Германия примет более 80 человек, а Хорватия, Румыния, Болгария, Литва, Мальта, Португалия, Люксембург и Ирландия также внесут свой вклад во имя «европейской солидарности», добавил министр.

В пятницу премьер-министр Италии Джорджа Мэлони осудила «агрессивную реакцию» французского правительства, заявив журналистам, что критика Франции «непонятна и необоснована».

Дополнение

В ответ на позицию Италии Франция приостановила план приема 3500 беженцев, которые сейчас находятся в Италии, то является частью европейского соглашения, и призвала Германию и другие страны ЕС сделать то же самое.

В июне около дюжины стран ЕС, включая Францию, согласились принимать мигрантов, прибывающих в Италию и другие основные пункты въезда.

В этом году 164 просителя убежища были перемещены из Италии в другие страны блока, которые согласились их принять. Это лишь небольшая часть с более чем 88 000 человек, которые в этом году достигли ее берегов.