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ЕС представил новый план действий по сдерживанию нелегальной миграции через центрально-средиземноморский маршрут

ЕС представил новый план действий по сдерживанию нелегальной миграции через центрально-средиземноморский маршрут

Киев • УНН

 • 399304 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Европейская комиссия обнародовала новый план действий по борьбе с растущим потоком нелегальной миграции через центрально-средиземноморский маршрут, передает УНН.

Детали

План состоит из 20 мероприятий по трем основным направлениям, направленным на расширение сотрудничества с международными организациями и странами-партнерами, улучшение координации между странами-членами в поисково-спасательных работах и ​​укрепление реализации Механизма добровольной солидарности блока.

Согласно первому компоненту, блок стремится к большему сотрудничеству с Египтом, Тунисом и Ливией в укреплении их возможностей по управлению границами и заключению соглашения между Триполи и Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex).

Второй компонент был принят в надежде, что он поможет предотвратить гибель людей, а также напряженность между странами-членами ЕС по поводу эксплуатации кораблей-спасателей мигрантов.

Целью третьего компонента является рационализация работы Механизма добровольной солидарности, чтобы мигранты имели лучший доступ к помощи в ЕС и быстрее финансировали альтернативные меры солидарности.

Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объявила об этом плане на пресс-конференции в Брюсселе перед экстренной встречей министров внутренних дел ЕС в пятницу.

Отметив, что национальность мигрантов, пытающихся использовать центрально-средиземноморский маршрут в Европу, изменилась, Йоханссон сказала, что большинство из них теперь из Египта, Туниса и Бангладеш, а не из стран Африки к югу от Сахары.

«Уже в этом году из Ливии в страну своего происхождения добровольно вернулось более 3000 человек. С тех пор, как мы начали эту работу совместно с ООН и Африканским союзом, из Ливии добровольно вернулись более 60 000 человек», - сказала она.

В этом году по маршруту Центрального Средиземноморья прибыло около 90 000 человек, что на 50% больше, чем в прошлом году.

Добавим

Экстренное заседание совета миграции ЕС в пятницу состоится на фоне ссоры между Италией и Францией из-за высадки судна Ocean Viking.

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