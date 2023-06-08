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ЄС подав до суду на Польщу через новий закон про вплив росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Європейський Союз розпочав судовий процес проти Польщі у зв'язку зі спірним новим законом, який призначений для боротьби з російським впливом, але на думку критиків, може бути використаний для переслідування опозиційних політиків, передає УНН посилаючись на АР.

ЄС подав до суду на Польщу через новий закон про вплив росії

Деталі

Європейська комісія заявила, що вважає, що новий закон «неправомірно втручається у демократичний процес», «порушує принцип демократії» та «право на ефективний судовий захист». Виконавча влада ЄС контролює дотримання законів блоку.

Закон був ухвалений у травні, напередодні загальних виборів, які мали відбутися восени, і дозволяє створити комітет для розслідування впливу росії в Польщі. Критики стверджують, що він матиме неконституційні повноваження, зокрема можливість виключити чиновників із суспільного життя на десятиліття.

Зважаючи на все, це викликало громадську підтримку опозиції. За словами організаторів, минулими вихідними близько 500 000 осіб взяли участь у масштабній антиурядовій акції протесту. Громадяни приїхали з усієї країни, щоб висловити своє невдоволення чиновниками, які, за їхніми словами, підірвали демократичні норми та викликали побоювання, що нація йде за Угорщиною та Туреччиною на шляху до автократії.

Протест очолив головний опозиціонер Дональд Туск, колишній високопосадовець ЄС. Можливо, це була найбільша демонстрація у Польщі за останні десятиліття, хоча державне телебачення повідомило, що в ній брало участь не більше 150 000 осіб. Телекомпанію TVP звинуватили у тому, що вона сильно занижувала явку.

Марш було проведено у річницю вирішального моменту в історії Польщі виборів 4 червня 1989 року, які проклали шлях до кінця комуністичного правління. Сталося це приблизно за п'ять місяців до виборів, де правляча партія «Право і справедливість» бореться за третій термін повноважень.

Як перший крок у своєму судовому позові комісія ЄС направила уряду у Варшаві «офіційний лист-повідомлення» з викладом своїх претензій. Польща має 21 день, щоб відповісти на лист, і після подальших обмінів інформацією уряд може бути оштрафований, якщо він не виконає вимог.

Брюссель стурбований тим, що закон містить широке та неконкретне визначення «російського впливу» та «діяльності». Він вважає, що закон «порушує принципи законності та відсутності зворотної сили», оскільки він може усунути чиновників з посади на десятиліття за поведінку, яка в минулому була законною.

Віцепрезидент Єврокомісії Вєра Юрова заявила, що організація встановила для Польщі надзвичайно стислий термін для відповіді (у таких випадках Брюссель часто виділяє два місяці) через вплив закону на загальні вибори в Польщі, які, ймовірно, відбудуться у жовтні.

Цей крок було зроблено лише через два дні після того, як вищий суд ЄС, Європейський суд, підтвердив, що Польща відмовляється дотримуватись правил блоку про незалежність судової влади. Уряд уже був оштрафований більш ніж на 500 мільйонів євро (535 мільйонів доларів) у цій справі, але поки що відмовляється платити.

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