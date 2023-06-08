ЕС подал в суд на Польшу из-за нового закона о влиянии россии

Детали

Европейская комиссия заявила, что считает, что новый закон «неправомерно вмешивается в демократический процесс», «нарушает принцип демократии» и «право на эффективную судебную защиту». Исполнительная власть ЕС контролирует соблюдение законов блока.

Закон был принят в мае, накануне всеобщих выборов, которые должны были состояться осенью, и позволяет создать комитет для расследования влияния россии в Польше. Критики утверждают, что он будет иметь неконституционные полномочия, в частности возможность исключить чиновников из общественной жизни на десятилетия.

Несмотря на все, это вызвало общественную поддержку оппозиции. По словам организаторов, в минувшие выходные около 500 000 человек приняли участие в масштабной антиправительственной акции протеста. Граждане приехали со всей страны, чтобы выразить свое недовольство чиновниками, которые, по их словам, подорвали демократические нормы и вызвали опасения, что нация следует за Венгрией и Турцией на пути к автократии.

Протест возглавил главный оппозиционер Дональд Туск, бывший высокопоставленный чиновник ЕС. Возможно, это была самая большая демонстрация в Польше за последние десятилетия, хотя государственное телевидение сообщило, что в ней участвовало не более 150 000 человек. Телекомпанию TVP обвинили в том, что она сильно занижала явку.

Марш был проведен в годовщину решающего момента в истории Польши выборов 4 июня 1989 года, которые проложили путь к концу коммунистического правления. Произошло это примерно за пять месяцев до выборов, где правящая партия «Право и справедливость» борется за третий срок полномочий.

В качестве первого шага в своем судебном иске комиссия ЕС направила правительству в Варшаве «официальное письмо-уведомление» с изложением своих претензий. У Польши есть 21 день, чтобы ответить на письмо, и после дальнейших обменов информацией правительство может быть оштрафовано, если оно не выполнит требований.

Брюссель обеспокоен тем, что закон содержит широкое и неконкретное определение «российского влияния» и «деятельности». Он считает, что закон «нарушает принципы законности и отсутствия обратной силы», поскольку он может отстранить чиновников от должности на десятилетия за поведение, которое в прошлом было законным.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что организация установила для Польши чрезвычайно сжатый срок для ответа (в таких случаях Брюссель часто выделяет два месяца) из-за влияния закона на всеобщие выборы в Польше, которые, вероятно, состоятся в октябре.

Этот шаг был сделан только через два дня после того, как высший суд ЕС, Европейский суд, подтвердил, что Польша отказывается соблюдать правила блока о независимости судебной власти. Правительство уже было оштрафовано более чем на 500 миллионов евро (535 миллионов долларов) по этому делу, но пока что отказывается платить.