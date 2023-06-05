Верховний суд ЄС: судова реформа Польщі порушує законодавство ЄС

КИЇВ. 5 червня. УНН. Європейський союз активізував свою боротьбу за верховенство права з Польщею, коли підтвердив, що Варшава відмовилася дотримуватися правил ЄС щодо судової незалежності. Європейський суд ухвалив у понеділок, що реформа правосуддя в Польщі в 2019 році порушила законодавство ЄС після того, як Європейська комісія, виконавча влада блоку, заявила, що Верховному суду Польщі не вистачає необхідної незалежності та неупередженості. Про це УНН пише посилаючись на АР.