Верховний суд ЄС: судова реформа Польщі порушує законодавство ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Європейський союз активізував свою боротьбу за верховенство права з Польщею, коли підтвердив, що Варшава відмовилася дотримуватися правил ЄС щодо судової незалежності. Європейський суд ухвалив у понеділок, що реформа правосуддя в Польщі в 2019 році порушила законодавство ЄС після того, як Європейська комісія, виконавча влада блоку, заявила, що Верховному суду Польщі не вистачає необхідної незалежності та неупередженості. Про це УНН пише посилаючись на АР.
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"Сьогоднішнім рішенням суд підтримує дії Комісії", - йдеться у заяві суду.
Він додав, що "цінність верховенства закону є невід'ємною частиною самої ідентичності Європейського Союзу як загального правового порядку та знаходить конкретне вираження у принципах, що містять юридично обов'язкові зобов'язання для держав-членів". У рішенні йдеться про те, що Польща не виконала ці зобов'язання.
Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро у понеділок засудив Суд Європейського Союзу як "корумпований" та відхилив його рішення про те, що польська судова реформа порушує законодавство ЄС.
Вердикт люксембурзького суду "був написаний не суддями, а політиками, тому що він є явним порушенням європейських договорів", сказав Зьобро, додавши, що "верховний суд Європейського Союзу корумпований".
У протистоянні, викликаному рішенням Люксембурзького суду в понеділок, польській владі вже довелося виплатити близько 550 мільйонів євро штрафів з жовтня 2021 року, коли було запущено систему щоденних штрафів у розмірі 1 мільйона євро. У квітні щоденні штрафи скоротилися вдвічі.
Додамо
Критика виходить не лише від самого ЄС. Сотні тисяч людей вийшли на антиурядову акцію протесту у столиці Польщі у неділю. Громадяни приїхали з усієї країни, щоб висловити свій гнів чиновникам, які, за їхніми словами, підірвали демократичні норми та створили побоювання, що нація йде вслід за Угорщиною та Туреччиною, які рухаються до однопартійного авторитарного правління.
За оцінками організаторів, у марші взяли участь 500 000 осіб, який, ймовірно, став наймасштабнішим за останні десятиліття.