Верховний суд ЄС: судова реформа Польщі порушує законодавство ЄС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 12045 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 20006 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 35861 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 34040 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 76263 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 60157 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 56981 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118273 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182847 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 210444 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 28052 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 26058 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 17284 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 55453 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 11441 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 35867 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 56795 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 76267 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 210446 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 261206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 11158 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 12340 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24144 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28732 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44466 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Верховний суд ЄС: судова реформа Польщі порушує законодавство ЄС

Київ • УНН

 • 342695 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Європейський союз активізував свою боротьбу за верховенство права з Польщею, коли підтвердив, що Варшава відмовилася дотримуватися правил ЄС щодо судової незалежності. Європейський суд ухвалив у понеділок, що реформа правосуддя в Польщі в 2019 році порушила законодавство ЄС після того, як Європейська комісія, виконавча влада блоку, заявила, що Верховному суду Польщі не вистачає необхідної незалежності та неупередженості. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Верховний суд ЄС: судова реформа Польщі порушує законодавство ЄС

Цитата

"Сьогоднішнім рішенням суд підтримує дії Комісії", - йдеться у заяві суду.

Він додав, що "цінність верховенства закону є невід'ємною частиною самої ідентичності Європейського Союзу як загального правового порядку та знаходить конкретне вираження у принципах, що містять юридично обов'язкові зобов'язання для держав-членів". У рішенні йдеться про те, що Польща не виконала ці зобов'язання.

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро у понеділок засудив Суд Європейського Союзу як "корумпований" та відхилив його рішення про те, що польська судова реформа порушує законодавство ЄС.

Вердикт люксембурзького суду "був написаний не суддями, а політиками, тому що він є явним порушенням європейських договорів", сказав Зьобро, додавши, що "верховний суд Європейського Союзу корумпований".

У протистоянні, викликаному рішенням Люксембурзького суду в понеділок, польській владі вже довелося виплатити близько 550 мільйонів євро штрафів з жовтня 2021 року, коли було запущено систему щоденних штрафів у розмірі 1 мільйона євро. У квітні щоденні штрафи скоротилися вдвічі.

Додамо

Критика виходить не лише від самого ЄС. Сотні тисяч людей вийшли на антиурядову акцію протесту у столиці Польщі у неділю. Громадяни приїхали з усієї країни, щоб висловити свій гнів чиновникам, які, за їхніми словами, підірвали демократичні норми та створили побоювання, що нація йде вслід за Угорщиною та Туреччиною, які рухаються до однопартійного авторитарного правління.

За оцінками організаторів, у марші взяли участь 500 000 осіб, який, ймовірно, став наймасштабнішим за останні десятиліття.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61