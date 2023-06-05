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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Верховный суд ЕС: судебная реформа Польши нарушает законодательство ЕС

Киев • УНН

 • 342695 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Европейский союз активизировал свою борьбу за верховенство права с Польшей, когда подтвердил, что Варшава отказалась соблюдать правила ЕС относительно судебной независимости. Европейский суд постановил в понедельник, что реформа правосудия в Польше в 2019 году нарушила законодательство ЕС после того, как Европейская комиссия, исполнительная власть блока, заявила, что Верховному суду Польши не хватает необходимой независимости и беспристрастности. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Верховный суд ЕС: судебная реформа Польши нарушает законодательство ЕС

Цитата

"Сегодняшним решением суд поддерживает действия Комиссии", - говорится в заявлении суда.

Он добавил, что "ценность верховенства закона является неотъемлемой частью самой идентичности Европейского Союза как общего правового порядка и находит конкретное выражение в принципах, содержащих юридически обязательные обязательства для государств-членов". В решении говорится о том, что Польша не выполнила эти обязательства.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро в понедельник осудил Суд Европейского Союза как "коррумпированный" и отклонил его решение о том, что польская судебная реформа нарушает законодательство ЕС.

Вердикт люксембургского суда "был написан не судьями, а политиками, потому что он является явным нарушением европейских договоров", сказал Зебро, добавив, что "верховный суд Европейского Союза коррумпирован".

В противостоянии, вызванном решением Люксембургского суда в понедельник, польским властям уже пришлось выплатить около 550 миллионов евро штрафов с октября 2021 года, когда была запущена система ежедневных штрафов в размере 1 миллиона евро. В апреле ежедневные штрафы сократились вдвое.

Добавим

Критика исходит не только от самого ЕС. Сотни тысяч людей вышли на антиправительственную акцию протеста в столице Польши в воскресенье. Граждане приехали со всей страны, чтобы выразить свой гнев чиновникам, которые, по их словам, подорвали демократические нормы и создали опасения, что нация идет вслед за Венгрией и Турцией, которые движутся к однопартийному авторитарному правлению.

По оценкам организаторов, в марше приняли участие 500 000 человек, который, вероятно, стал самым масштабным за последние десятилетия.

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