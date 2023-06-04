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Півмільйона поляків взяли участь в антиурядовому протесті у Варшаві

Київ • УНН

 • 2128626 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. У неділю в столиці Польщі пройшов масштабний антиурядовий марш, на який приїхали громадяни з усієї країни. За оцінками влади Варшави, до маршу приєдналося 500 000 осіб, яку очолила опозиційна партія, передає УНН посилаючись на АР.

Півмільйона поляків взяли участь в антиурядовому протесті у Варшаві

Деталі

Великі натовпи зібралися у Кракові та інших містах країни з населенням 38 мільйонів людей, демонструючи невдоволення урядом, якого критики звинувачують у порушенні конституції та підриві основних прав у Польщі, країні, яка тривалий час вважалася взірцем мирних та демократичних змін.

Колишній президент Лех Валенса, лідер руху «Солідарність», який відіграв історичну роль у поваленні комунізму в Польщі, стояв на сцені з лідером опозиційної партії «Громадянська платформа», колишнім прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Демонстранти, одягнені у червоно-білі кольори країни, несли плакати з написами «Досить», «Ні авторитарній Польщі» та звинувачували правлячу партію у непомірних цінах.

Туск, який також є колишнім головою Ради ЄС, закликав до маршу кілька тижнів тому, закликаючи людей до демонстрації «проти високих цін, злодійства та брехні, за вільні вибори та демократичну, європейську Польщу».

Доповнення

Перебуваючи при владі з 2015 року, організація «Право і справедливість» запровадила популярну формулу, що поєднує більш високі соціальні витрати із соціально консервативною політикою та підтримкою церкви у переважно католицькій країні.
Проте критики роками попереджали, що партія зводить нанівець багато здобутків, досягнутих з того часу, як Польща вийшла з-під комуністичного правління 1989 року.

Навіть уряд Сполучених Штатів втручався час від часу, коли він відчував, що уряд підриває свободу преси та академічну свободу в галузі досліджень Голокосту.

Критики вказують переважно на поступове захоплення партією судової системи та засобів масової інформації. «Право та справедливість» також задіяли ворожість до меншин, особливо до представників ЛГБТК+, чию боротьбу за права партія зображує як загрозу сім'ям та національній ідентичності. Заборона на право на аборт також раніше викликала масові протести.

Критики побоюються, що партія може, зрештою, змусити країну вийти з Європейського союзу.

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