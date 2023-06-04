Полмиллиона поляков приняли участие в антиправительственном протесте в Варшаве

Детали

Большие толпы собрались в Кракове и других городах страны с населением 38 миллионов человек, демонстрируя недовольство правительством, которое критики обвиняют в нарушении конституции и подрыве основных прав в Польше, стране, которая долгое время считалась образцом мирных и демократических изменений.

Бывший президент Лех Валенса, лидер движения «Солидарность», который сыграл историческую роль в свержении коммунизма в Польше, стоял на сцене с лидером оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывшим премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Демонстранты, одетые в красно-белые цвета страны, несли плакаты с надписями «Хватит», «Нет авторитарной Польше» и обвиняли правящую партию в непомерных ценах.

Туск, который также является бывшим председателем Совета ЕС, призвал к маршу несколько недель назад, призывая людей к демонстрации «против высоких цен, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую, европейскую Польшу».

Дополнение

Будучи у власти с 2015 года, партия «Право и справедливость» ввела популярную формулу, сочетающую более высокие социальные расходы с социально консервативной политикой и поддержкой церкви в преимущественно католической стране.

Однако критики годами предупреждали, что партия сводит на нет многие достижения, достигнутые с тех пор, как Польша вышла из-под коммунистического правления в 1989 году.

Даже правительство Соединенных Штатов время от времени вмешивалось, когда чувствовало, что правительство подрывает свободу прессы и академическую свободу в области исследований Холокоста.

Критики указывают в основном на постепенный захват партией судебной системы и средств массовой информации. «Право и справедливость» также задействовали враждебность к меньшинствам, особенно к представителям ЛГБТК+, чью борьбу за права партия изображает как угрозу семье и национальной идентичности. Запрет на право на аборт также ранее вызвал массовые протесты.

Критики опасаются, что партия может в конечном итоге заставить страну выйти из Европейского союза.