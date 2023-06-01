ЄС планує виділити до 10 млн євро на підтримку реформи системи опіки в Україні

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"Ми прагнемо підтримувати реформу захисту дітей в Україні. Ми надамо як фінансову допомогу, так і експертну підтримку, щоб сприяти комплексній реформі системи опіки, акцентуючи на сімейних формах виховання та на захисті дітей. Європейська комісія взяла на себе зобов’язання підтримати реформу системи опіки над дітьми в Україні, пообіцявши виділити 10 мільйонів євро", - йдеться в заяві.

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Лідери привітали створення Проєктного офісу ЄС в Україні при Кабінеті Міністрів, який розроблятиме стратегію реформування системи опіки над дитиною та координуватиме її впровадження. Крім цього, вони зобов'язалися працювати разом, щоб захистити право українських дітей на доступ до освіти.

"Зарахування до системи освіти має вирішальне значення для розвитку дітей та набуття важливих соціальних навичок... Ми продовжимо відновлювати пошкоджені або зруйновані війною школи в Україні", - йдеться в заяві.

Зазначається, що наразі у країнах Євросоюзу наразі проживає приблизно 1,3 мільйона українських дітей, і Директива ЄС про тимчасовий захист "відіграла важливу роль" у забезпеченні переміщеним дітям негайного доступу до охорони здоров’я, освіти та інших соціальних систем.

"Ми прагнемо й надалі забезпечувати їх належну реєстрацію в освіті та працювати над взаємним визнанням їхніх результатів навчання", - підкреслили лідери.

Нагадаємо

До Міжнародного дня захисту дітей 1 червня президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський закликали росію негайно припинити незаконну депортацію українських дітей та повернути їх до України.